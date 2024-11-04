Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала

Нападающий Реала Килиан Мбаппе угодил в скандал. Как сообщает Relevo, некоторые футболисты мадридской команды недовольны действиями француза на футбольном поле.
Футболисты возмущены, что Мбаппе недостаточно отрабатывает в обороне. Игроки уже общались на эту тему, но изменить пока ничего не удалось.
Главной жертвой игры Мбаппе стал Джуд Беллингем, который теперь гораздо больше должен отрабатывать в обороне.
В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным. Тренерский штаб уже ищет варианты для решения проблемы.