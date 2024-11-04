Спорт Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала

2024-11-04 11:33

Нападающий Реала Килиан Мбаппе угодил в скандал. Как сообщает Relevo, некоторые футболисты мадридской команды недовольны действиями француза на футбольном поле.

Футболисты возмущены, что Мбаппе недостаточно отрабатывает в обороне. Игроки уже общались на эту тему, но изменить пока ничего не удалось.

Главной жертвой игры Мбаппе стал Джуд Беллингем, который теперь гораздо больше должен отрабатывать в обороне.

В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным. Тренерский штаб уже ищет варианты для решения проблемы.