Спорт Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала

2024-11-04 11:33

Нападающий Реала Килиан Мбаппе угодил в скандал. Как сообщает Relevo, некоторые футболисты мадридской команды недовольны действиями француза на футбольном поле.

Футболисты возмущены, что Мбаппе недостаточно отрабатывает в обороне. Игроки уже общались на эту тему, но изменить пока ничего не удалось.

Главной жертвой игры Мбаппе стал Джуд Беллингем, который теперь гораздо больше должен отрабатывать в обороне.

В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным. Тренерский штаб уже ищет варианты для решения проблемы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Барселона разгромила Реал и прервала беспроигрышную серию из 42 поединков

2024-10-28 10:27

Андрей Лунин прокомментировал обидное завершение беспроигрышной серии Реала

2024-10-04 10:27

25-летний украинский голкипер Андрей Лунин продолжит карьеру в мадридском Реале

2024-09-13 16:31

Килиан Мбаппе прокомментировал победу Реала и рекордный Суперкубок УЕФА

2024-08-15 15:37

Еще новости в разделе "Спорт"

Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала

2024-11-04 11:33

Усик – Фьюри 2: букмекеры назвали фаворита реванша

2024-11-02 12:30

После покупки Криштиану Роналду Ан-Наср проиграл девять турниров

2024-11-01 20:34

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри сделал сенсационное признание о бое против Усика

2024-10-31 09:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Звездный форвард Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала 2024-11-04 11:33
Усик – Фьюри 2: букмекеры назвали фаворита реванша 2024-11-02 12:30
После покупки Криштиану Роналду Ан-Наср проиграл девять турниров 2024-11-01 20:34
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри сделал сенсационное признание о бое против Усика 2024-10-31 09:31