Экономика За месяц международные резервы Украины снизились еще на 6% - что ждет валютный рынок

2024-11-08 13:30

За месяц международные резервы Украины снизились на 6%, или на 2,32 млрд долларов - до 36 млрд 578 млн долларов. Об этом сообщил Национальный банк.



Динамика международных резервов в октябре 2024 года предопределялась валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, говорится в сообщении.



Указано, что эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).



В частности, чистая продажа валюты регулятором в октябре составила 3,430 млрд долларов. А на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 1,991 млрд долларов.



Из них:



1,111 млрд долларов - от МВФ;

569,1 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;

289,5 млн долларов - от Канады;

21,6 млн долларов - грантовые средства от Сербии.



За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 943,4 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила МВФ 87,9 млн долларов.



В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 143,8 млн долларов.



"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. По прогнозу Национального банка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет 43,6 млрд долларов, учитывая заверения в фин