Економіка Гривня зміцнила позиції відносно долара і євро в обмінних пунктах - курс валют

2025-06-10 08:24

Курс гривні зріс відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,60 гривень, а євро пошевшав на 15 копійок до 47,65 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, а євро – по 46,85 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 2 копійки і зараз перебуває на рівні 41,40-41,44 грн/долар.

В п'ятницю Нацбанк знизив курс долара до гривні третій день поспіль - 41,4018 гривень (-0,0699 грн). Офіційний курс євро становить 47,2726 гривень (-0,1047 грн).