Економіка В Україні стрімко подорожчали доллар та євро - курс валют подолав нові психологічні позначки

2025-06-24 12:27

Курс гривні впав відносно долара і євро на початку нового робочого тижня. Про це свідчать результати моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 10 копійок до 42,10 гривень, а євро додав у ціні 20 копійок і зріс до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, а євро - по 47,65 гривень.

На міжбанку американська валюта поки змін - 41,94-41,97 грн/долар купівля-продаж - у порівнянянні із закриттям ринку в п'ятницю.

Тим часом Нацбанк підвищив курс долара до гривні до максимуму з січня 41,8335 гривень за 1 долар (+0,1481 грн). А офіційний курс євро оновив історичний рекорд - 48,2006 гривень за 1 євро (+0,3416 грн).

За минулий тиждень чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7% - до 724,0 млн доларів. За максимальний показник за місяць.

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