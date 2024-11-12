Экономика Евро в Украине заметно подешевело, а доллар продолжает дорожать - курс валют

2024-11-12 08:25

Курс гривны немного снизился по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек, до 41,65 гривны, курс евро упал на 10 копеек, до 44,95 гривны.

Обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,15 грн., а евро – по 44,25 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.