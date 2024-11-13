Экономика Курс евро в Украине упал сразу на 30 копеек, но доллар продолжает дорожать

2024-11-13 10:29

Курс гривны немного упал по отношению к доллару на наличном рынке, но в то же время заметно укрепился относительно евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек - до 41,70 грн, курс евро упал сразу на 30 копеек - до 44,65 грн.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,20 гривны, а евро - по 44,00 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,37-41,39 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.





