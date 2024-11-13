Мир Израиль полностью исключает любые уступки и паузу в боях с Хезболлой

2024-11-13 15:38

Глава израильского минобороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не намерен заключать соглашение о прекращении огня или соглашаться на паузу в боевых действиях с Хезболлой, пока не достигнет всех поставленных целей. Об этом сообщает The Times of Israel .

"По Ливану огонь вестись будет: не предвидится никакого прекращения, никаких остановок. Удары по Хезболле будут продолжаться вестись в полную силу до тех пор, пока не будут достигнуты цели этой войны", - подчеркнул Кац.

Министр добавил, что Израиль не согласится ни на какие договоренности, которые "не гарантируют его права самостоятельно усиливать контртеррористические меры и бороться с терроризмом".

Также стало известно, что Израиль планирует добиться разоружения Хезболлы, отвода ее сил за реку Эль-Литани в Ливане и предоставления жителям северных районов Израиля возможности безопасно вернуться в свои дома.

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