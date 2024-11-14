Экономика Доллар и евро в Украине значительно подешевели - курс валют на 14 ноября

2024-11-14 13:35

Курс гривны укрепился по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара снизился на 5 копеек - до 41,70 гривны, курс евро упал на 15 копеек - до 44,40 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,20 гривны, евро - по 43,70 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Вчера Нацбанк снизил курс доллара по отношению к гривне на четверг после роста накануне - 41,3413 грн (-0,0350 грн). Официальный курс евро составляет 43,9499 грн (+0,0083 грн).