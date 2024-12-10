Экономика Гривна немного укрепилась по отношению к доллару - курс валют на наличном рынке

2024-12-10 09:24

Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару в обменных пунктах в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара снизился на 5 копеек, до 41,75 гривны, курс евро поднялся на 10 копеек, до 44,30 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,25 грн, а евро - по 43,60 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,40-41,42 грн/доллар (купля-продажа) - по-прежнему по сравнению с закрытием в предыдущий день.