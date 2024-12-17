Экономика Доллар в Украине начал стремительно дорожать - официальный и реальный курс валют

2024-12-17 09:24

Курс гривны ускорил снижение по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся сразу на 20 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 44,35 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, а евро - по 43,65 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,71-41,74 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 13 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня.

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Доллар в Украине начал стремительно дорожать - официальный и реальный курс валют 2024-12-17 09:24
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