Экономика Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - точный курс валют на сегодня

2024-12-19 14:33

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.



Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 10 копеек - до 42,15 гривны, курс евро вырос на 5 копеек - до 44,40 гривны.



Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,65 гривны, евро - по 43,70 гривны.



Напомним, вчера Нацбанк повысил курс доллара по отношению к гривне третий день подряд, и он снова обновил исторический максимум - 41,9048 гривны за доллар (+0,0777 грн). Официальный курс евро составляет 43,9581 грн (+0,0438 грн).