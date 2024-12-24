Экономика Курс гривны на наличном рынке заметно снизился по отношению к доллару и евро

2024-12-24 08:25

Курс гривны заметно снизился по отношению к доллару и евро в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 20 копеек до 42,30 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 44,40 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,80 гривен, а евро - по 43,70 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,97-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня.