Экономика Доллар в Украине продолжает дорожать, а евро опустился на 10 копеек - КУРС ВАЛЮТ

2024-12-25 08:24

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 5 копеек - до 42,35 гривны, курс евро упал на 10 копеек - до 44,30 гривны.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,85 гривны, евро - по 43,60 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 42,03-42,05 грн/доллар (покупка-продажа) - пока без изменений по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Ранее Нацбанк снова повысил курс доллара по отношению к гривне до исторического максимума - 41,991 грн (+0,1149 грн). С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,6%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.