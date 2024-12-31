Экономика Доллар и евро в Украине накануне Нового года сильно подорожали - курс валют

2024-12-31 08:25

Наличный курс гривны заметно снизился по отношению к доллару и евро накануне Нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся сразу на 20 копеек - 42,40 гривен, курс евро вырос тоже на 20 копеек до 44,40 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,90 гривен, а евро - по 43,70 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,96-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.