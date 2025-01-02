Экономика Курс гривны в начале нового года стабилизировался по отношению к доллару и евро

2025-01-02 10:27

Курс гривны стабилизировался по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине остался на уровне 42,50 гривен, курс евро также стабилен – 44,40 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 42,00 гривен, а евро – по 43,70 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,98-42,03 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня.

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