Экономика Евро немного подешевело, а доллар продолжает дорожать - курс валют на сегодня

2025-01-03 14:35

Курс гривны перешел к снижению по отношению к доллару на наличном рынке, но растет по отношению к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 42,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,20 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,00 гривны, а евро - по 43,50 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 42,09-42,12 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Вчера Нацбанк повысил курс доллара по отношению к гривне после снижения в течение двух дней - 42,0385 грн (+0,0660 грн). Официальный курс евро составляет 43,3753 грн (-0,2299 грн).

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