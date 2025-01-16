Экономика Курс доллара и евро в Украине заметно снижаются второй день подряд

2025-01-16 14:33

Курс гривны второй день подряд заметно укрепляется по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 10 копеек до 42,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,20 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,30 гривен, а евро - по 43,50 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 42,18-42,22 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение еще на 5 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня.

 

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Экономика

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