Китай второй раз за месяц ввел санкции против оборонных компаний США
2025-01-18 12:29
Китай второй раз за последние дни ввел санкции против оборонных компаний США "в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов". Об этом сообщает министерство торговли Китая.
Китай ввел санкционные ограничения против:
- Inter-Coastal Electronics;
- System Studies & Simulation;
- IronMountain Solutions;
- Applied Technologies Group;
- Axient, Anduril Industries;
- Maritime Tactical Systems.
- Pacific Rim Defense;
- AEVEX Aerospace;
- LKD Aerospace;
- Summit Technologies.
Вышеупомянутые компании якобы причастны к продаже вооружения Тайваню.
Согласно санкциям:
- компаниям запретили заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, и осуществлять новые инвестиции в страну;
- руководству компаний запрещен въезд в Китай;
- аннулировано пребывание или проживание высшего руководства компаний в Китае.