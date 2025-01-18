Экономика Китай второй раз за месяц ввел санкции против оборонных компаний США

2025-01-18 12:29

Китай второй раз за последние дни ввел санкции против оборонных компаний США "в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов". Об этом сообщает министерство торговли Китая.

Китай ввел санкционные ограничения против:

Inter-Coastal Electronics;

System Studies & Simulation;

IronMountain Solutions;

Applied Technologies Group;

Axient, Anduril Industries;

Maritime Tactical Systems.

Pacific Rim Defense;

AEVEX Aerospace;

LKD Aerospace;

Summit Technologies.

Вышеупомянутые компании якобы причастны к продаже вооружения Тайваню.

Согласно санкциям: