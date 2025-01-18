Экономика Китай второй раз за месяц ввел санкции против оборонных компаний США

2025-01-18 12:29

Китай второй раз за последние дни ввел санкции против оборонных компаний США "в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов". Об этом сообщает министерство торговли Китая.

Китай ввел санкционные ограничения против:

  • Inter-Coastal Electronics;
  • System Studies & Simulation;
  • IronMountain Solutions;
  • Applied Technologies Group;
  • Axient, Anduril Industries;
  • Maritime Tactical Systems.
  • Pacific Rim Defense;
  • AEVEX Aerospace;
  • LKD Aerospace;
  • Summit Technologies.

Вышеупомянутые компании якобы причастны к продаже вооружения Тайваню.

Согласно санкциям:

  • компаниям запретили заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, и осуществлять новые инвестиции в страну;
  • руководству компаний запрещен въезд в Китай;
  • аннулировано пребывание или проживание высшего руководства компаний в Китае.
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