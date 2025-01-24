Мир Мелания Трамп следом за мужем выпустила собственные криптовалютные мемкоины

2025-01-24 12:29

Избранный 47-м президентом США Дональд Трамп и его супруга Мелания представили собственные криптовалютные мемкоины, что вызвало неоднозначную реакцию среди инвесторов и криптовалютного сообщества. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, 17 января Трамп объявил о запуске токена $TRUMP, рыночная стоимость которого достигла 15 миллиардов долларов, но впоследствии упала ниже 8 миллиардов. Через два дня Мелания Трамп запустила криптомонету $MELANIA с запасом в миллиард токенов, 35% из которых будут оставаться под контролем команды.

После запуска $MELANIA стоимость $TRUMP снизилась на 36%. По данным Solscan, более 438 тысяч кошельков уже владеют токеном Мелании.

Представители криптосообщества критикуют такие инициативы, считая их несерьезными. Роб Хэдик из Dragonfly Capital отметил, что подобные мемкоины создают риски для отрасли, которая и так считается волатильной и спекулятивной.

 

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