Экономика После длительного роста доллар остановился, а евро даже подешевело - курс валют

2025-02-05 08:24

Курс гривны прекратил укрепляться по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине остался на уровне 41,90 гривен, курс евро упал на 35 копеек до 43,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, а евро - по 42,80 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,65-41,70 грн/доллар (купля-продажа) - на 10 копеек ниже по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Ранее Нацбанк повысил курс доллара к гривне после того, как на прошлой неделе он упал до минимума за полтора месяца - 41,7908 гривен (+0,0645 грн). Официальный курс евро составляет 42,8627 грн (-0,4617 грн).