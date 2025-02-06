Мир Гренландия срочно объявила всеобщие выборы на фоне спорных заявлений Трампа

2025-02-06 10:27

Гренландия проведет всеобщие выборы 11 марта на фоне возобновления интереса к арктической территории со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что предстоящая избирательная кампания сосредоточится на стремлении Гренландии к независимости, развитию экономики острова и отношениям с Данией и США.

"Мы переживаем серьезные времена. Время, которое мы никогда не переживали в нашей стране. Это не время для внутреннего разделения", - заявил премьер-министр Муте Эгеде.

Досрочные выборы в парламент состоятся 11 марта, что почти на месяц ранее предусмотренного законом крайнего срока 6 апреля.

Перед назначением даты голосования парламент одобрил новый законопроект, запрещающий иностранные политические пожертвования, чтобы предотвратить вмешательство в выборы.

Согласно недавнему опросу, большинство гренландцев проголосовали бы за независимость, если бы такой референдум проводился сейчас, и около 28% сказали, что проголосовали бы против.

Гренландия была датской колонией до 1953 года и с тех пор получила широкую автономию, включая право провозгласить независимость, а Копенгаген остается ответственным за безопасность и внешнюю политику Гренландии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о желании взять под контроль Гренландию и не исключил применения военной или экономической силы для достижения этой цели.

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