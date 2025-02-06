Экономика Курс доллара в Украине продолжает снижаться - чего ждать в ближайшие дни

2025-02-06 16:43

Курс гривны снова немного укрепился по отношению к доллару, но снизился по отношению к евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро поднялся на 10 копеек до 43,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, а евро - по 42,95 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,57-41,62 грн/доллар (купля-продажа) - на 1 копейку ниже по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Вчера Нацбанк снизил курс доллара к гривне на четверг до минимума с середины декабря - 41,6584 гривен за 1 доллар (-0,0974 грн). Официальный курс евро составляет 43,4081 грн (+0,2911 грн).