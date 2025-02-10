Экономика Курс гривны не изменился по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро

2025-02-10 14:39

Курс гривны не изменился по отношению к доллару на наличном рынке, но укрепился по отношению к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине остался на уровне 41,75 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 43,50 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, а евро - по 42,80 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,50-41,55 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня.

В пятницу Нацбанк снизил курс доллара к гривне до минимума за два месяца - 41,4733 гривен (-0,0164 грн). Официальный курс евро составляет 43,0327 грн (+0,0535 грн).