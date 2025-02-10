Экономика Курс гривны не изменился по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро

2025-02-10 14:39

Курс гривны не изменился по отношению к доллару на наличном рынке, но укрепился по отношению к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине остался на уровне 41,75 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 43,50 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, а евро - по 42,80 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,50-41,55 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня.

В пятницу Нацбанк снизил курс доллара к гривне до минимума за два месяца - 41,4733 гривен (-0,0164 грн). Официальный курс евро составляет 43,0327 грн (+0,0535 грн).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Курс доллара в Украине продолжает снижаться - чего ждать в ближайшие дни

2025-02-06 16:43

Стали известны реальные потери врага в Курской народной республике

2025-02-06 12:30

После длительного роста доллар остановился, а евро даже подешевело - курс валют

2025-02-05 08:24

Доллар и евро на наличном рынке продолжают дорожать - курс валют

2025-02-04 08:25

Еще новости в разделе "Экономика"

Курс гривны не изменился по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро

2025-02-10 14:39

Курс доллара в Украине продолжает снижаться - чего ждать в ближайшие дни

2025-02-06 16:43

Биткоин снова резко обвалился из-за нового решения президента США Дональда Трампа

2025-02-05 11:28

После длительного роста доллар остановился, а евро даже подешевело - курс валют

2025-02-05 08:24
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Курс гривны не изменился по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро 2025-02-10 14:39
Курс доллара в Украине продолжает снижаться - чего ждать в ближайшие дни 2025-02-06 16:43
Биткоин снова резко обвалился из-за нового решения президента США Дональда Трампа 2025-02-05 11:28
После длительного роста доллар остановился, а евро даже подешевело - курс валют 2025-02-05 08:24