Экономика Курс доллара в Украине достиг новой психологической отметки

2025-02-14 11:32

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара поднялся еще на 10 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 43,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, а евро - по 42,95 гривен.

На межбанковском валютном рынке американская валюта находится на уровне 41,81-41,84 грн/доллар - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в среду.

Нацбанк днем ранее повысил курс доллара к гривне в третий раз подряд до уровня 41,7927 гривен (+0,1231 грн). Официальный курс евро составляет 43,3557 грн (+0,3443 грн).