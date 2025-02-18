Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару на наличном рынке в начале новой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.
Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро стабильный - 43,95 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, а евро - по 43,25 гривен.
На межбанке американская валюта находится на уровне 41,59-41,62 грн/доллар - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в пятницу.
Нацбанк на сегодняшний день снизил курс доллара к гривне после четырех дней роста - 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн). Официальный курс евро составляет 43,5907 грн за 1 евро (+0,1546 грн).