Экономика Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару на наличном рынке

2025-02-18 09:24

Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару на наличном рынке в начале новой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро стабильный - 43,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, а евро - по 43,25 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,59-41,62 грн/доллар - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в пятницу.

Нацбанк на сегодняшний день снизил курс доллара к гривне после четырех дней роста - 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн). Официальный курс евро составляет 43,5907 грн за 1 евро (+0,1546 грн).