Политика Премьер Польши прокомментировал возможность отправлять своих солдат в Украину

2025-02-18 08:25

Польша не будет отправлять солдат в Украину, но поддержит другие страны, которые изъявят желание это сделать. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает RMF24.

"Польша полна решимости сотрудничать в вопросе безопасности, в вопросе Украины и российско-украинской войны с ЕС, с европейскими союзниками, такими как Великобритания и Норвегия, и, конечно, в первую очередь, с США. Как Европа, мы не сможем эффективно помочь Украине, если мы немедленно не применим практические меры", - сказал он.

Польша, Украина, безопасность в регионе - нужна как Европе, так и США, отметил он. "В интересах Европы и США сотрудничать как можно теснее, несмотря на разногласия и эмоции, которые могут сопровождать это сотрудничество", - сказал польский премьер.

"Мы не предполагаем отправку польских солдат на территорию Украины, но будем поддерживать страны, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии", - заявил Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину организационно в соответствии с нашими возможностями: финансово, гуманитарно и с точки зрения военной помощи.