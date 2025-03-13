Экономика Курс евро в Украине преодолел очередной психологический рубеж - гривна заметно подешевела

2025-03-13 08:26

Курс гривны продолжил заметное снижение по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 15 копеек, до 41,70 гривны, а курс евро подскочил сразу на 30 копеек, до 45,30 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар, в среднем, по 41,20 гривны, а евро – по 44,60 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар – снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием во вторник.

subscriber subscriber

Еще по теме

Что сейчас реально происходит в Курской народной республике и других направлениях фронта

2025-03-13 14:37

Курс гривны в начале марта заметно снизился по отношению к доллару и евро

2025-03-03 14:39

Северная Корея отправила в Курскую народную республику дополнительные войска

2025-02-28 11:32

Курс гривны на наличном рынке продолжает снижаться по отношению к доллару и евро

2025-02-27 11:34

Еще новости в разделе "Экономика"

Курс евро в Украине преодолел очередной психологический рубеж - гривна заметно подешевела

2025-03-13 08:26

В работе платежных систем Visa и Mastercard зафиксировали масштабный сбой

2025-03-10 11:33

На что украинцы тратят "тысячу Зеленского" - обработано уже более 10 миллионов заявок

2025-03-07 16:44

Канада прекратила продажу и импорт всего спиртного из США в ответ на новые пошлины Трампа

2025-03-07 08:26
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Курс евро в Украине преодолел очередной психологический рубеж - гривна заметно подешевела 2025-03-13 08:26
В работе платежных систем Visa и Mastercard зафиксировали масштабный сбой 2025-03-10 11:33
На что украинцы тратят "тысячу Зеленского" - обработано уже более 10 миллионов заявок 2025-03-07 16:44
Канада прекратила продажу и импорт всего спиртного из США в ответ на новые пошлины Трампа 2025-03-07 08:26