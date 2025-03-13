Курс евро в Украине преодолел очередной психологический рубеж - гривна заметно подешевела

Курс гривны продолжил заметное снижение по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.
Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 15 копеек, до 41,70 гривны, а курс евро подскочил сразу на 30 копеек, до 45,30 гривны.
В обменных пунктах покупают доллар, в среднем, по 41,20 гривны, а евро – по 44,60 гривны.
На межбанке американская валюта находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар – снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием во вторник.