Экономика Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2025-03-27 13:35

Курс гривны продолжает расти относительно доллара и евро в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 5 копеек до 41,80 гривны, курс евро упал на 10 копеек до 45,15 гривны.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривны, а евро - по 44,45 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в среду.

Вчера Нацбанк снизил курс доллара по тоношению к гривне после двухдневного роста - 41,5644 гривны за доллар (-0,1305 грн). Официальный курс евро составляет 44,823 гривны за евро (-0,3159 грн).

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