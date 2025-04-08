Экономика Доллар на наличном рынке продолжает стремительно дешеветь - курс валют

2025-04-08 14:45

Курс гривны снова вырос относительно доллара и евро на наличном рынке. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 10 копеек до 41,20 гривен, курс евро упал сразу на 30 копеек до 45,50 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,70 гривен, а евро - по 44,70 гривен.

Тем временем на межбанке американская валюта добавила в цене 3 копейки - 41,08-41,13 грн/доллар - по сравнению с закрытием в понедельник.

Вчера Нацбанк снизил курс доллара к гривне на вторник до минимума с начала сентября 2024 года - 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн). Официальный курс евро составляет 45,0532 гривен за 1 евро (-0,4992 грн).