Экономика Евро немного подешевело, а доллар начал быстро дорожать - курс валют на сегодня

2025-04-24 12:30

Курс гривны снизился относительно доллара в обменниках, но укрепился по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 15 копеек до 41,70 гривен, а курс евро упал на 5 копеек до 47,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро - по 47,00 гривен.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием во вторник.