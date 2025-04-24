Экономика Евро немного подешевело, а доллар начал быстро дорожать - курс валют на сегодня

2025-04-24 12:30

Курс гривны снизился относительно доллара в обменниках, но укрепился по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 15 копеек до 41,70 гривен, а курс евро упал на 5 копеек до 47,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро - по 47,00 гривен.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием во вторник.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ жестко пресекли попытку вражеского наступления на границе Сумской области

2025-04-22 08:24

Пентагон объявил о начале ротации почти 6000 американских военных в Восточной Европе

2025-04-21 13:32

Доллар и евро в Украине снова начали быстро дорожать - курс валют на сегодня

2025-04-18 12:29

США начали полномасштабную переброску войск и военной техники в Европу

2025-04-17 14:37

Еще новости в разделе "Экономика"

Евро немного подешевело, а доллар начал быстро дорожать - курс валют на сегодня

2025-04-24 12:30

Украина восстановила половину объемов добычи газа, потерянных в результате вражеских ударов

2025-04-22 14:45

Китай опасаясь санкций резко сократил объемы импорта российской нефти

2025-04-22 10:26

Обнародован полный текст меморандума Украины и США о полезных ископаемых и инвестициях

2025-04-19 09:32
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Евро немного подешевело, а доллар начал быстро дорожать - курс валют на сегодня 2025-04-24 12:30
Украина восстановила половину объемов добычи газа, потерянных в результате вражеских ударов 2025-04-22 14:45
Китай опасаясь санкций резко сократил объемы импорта российской нефти 2025-04-22 10:26
Обнародован полный текст меморандума Украины и США о полезных ископаемых и инвестициях 2025-04-19 09:32