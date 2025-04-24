Евро немного подешевело, а доллар начал быстро дорожать - курс валют на сегодня

Курс гривны снизился относительно доллара в обменниках, но укрепился по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.
Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 15 копеек до 41,70 гривен, а курс евро упал на 5 копеек до 47,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро - по 47,00 гривен.
На межбанке курс американской валюты находится на уровне 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием во вторник.