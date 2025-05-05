Экономика После месячного перерыва Jaguar Land Rover возобновил экспорт своих автомобилей в США

2025-05-05 14:39

Британская компания Jaguar Land Rover заявила о возобновлении экспорта своих автомобилей в США после месячного перерыва, вызванного введением пошлин.

Первые поставки JLR в США со времени остановки экспорта покинули территорию Великобритании.

Представитель Jaguar Land Rover в своем заявлении отметил, что США остаются ключевым рынком для компании, несмотря на действующую 25% пошлину на автомобили.

В компании добавили, что реализуют запланированные краткосрочные меры, одновременно работая с бизнес-партнерами над адаптацией к новым условиям торговли с США и разрабатывая средне- и долгосрочные планы.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что смягчит влияние тарифов на импортные автомобили с помощью указа, который сочетает налоговые кредиты с понижением других пошлин на комплектующие и материалы.

В компании Jaguar Land Rover отметили, что США являются важным рынком сбыта для ее роскошных брендов. Каждый год компания продает 400 тысяч Range Rover Sports, Defenders и других моделей, а экспорт в США составляет почти четверть продаж.