Экономика Доллар и евро в Украине заметно подешевели - официальный и реальный курс валют на сегодня

2025-05-14 12:30

Курс гривны немного вырос относительно доллара и существенно укрепился по отношению к евро в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,70 гривен, а курс евро упал сразу на 50 копеек до 46,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, а евро - по 46,00 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,45-41,50 грн/доллар - снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в понедельник.

Ранее на этой неделе Нацбанк снизил курс доллара к гривне на вторник до уровня 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн). Официальный курс евро составляет 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).

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