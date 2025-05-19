Экономика Курс валют: после нескольких дней снижения доллара и евро в Украине снова начали дорожать

2025-05-19 16:41

Курс гривны немного снизился относительно доллара и евро в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос тоже на 5 копеек до 46,80 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, а евро — по 46,00 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,51-41,55 грн/доллар — снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в пятницу.

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на понедельник до уровня 41,4983 гривен за 1 доллар (+0,0274 грн). Официальный курс евро составляет 46,4490 гривен за 1 евро (+0,0659 грн).

Также стало известно, что на прошлой неделе Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на 20% — до более 755 млн долларов.