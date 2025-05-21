Экономика Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару, но евро продолжает расти

2025-05-21 08:24

Курс гривны немного укрепился относительно доллара в обменных пунктах, но заметно снизился по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро подскочил сразу на 30 копеек до 47,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, а евро — по 46,30 гривен.

На межбанке американская валюта выросла на 2 копейки и сейчас находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа).

Ранее Нацбанк повысил курс доллара к гривне до уровня 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн). Официальный курс евро составляет 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).