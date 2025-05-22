Экономика Курс валют в Украине: доллар продолжает снижаться, а евро опять подорожало

2025-05-22 10:27

Курс гривны снова немного укрепился по отношению к доллару, но упал относительно евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,65 гривен, а курс евро поднялся на 20 копеек до 47,30 гривен.

В обменниках покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, а евро - по 46,50 гривен.

На межбанке американская валюта подорожала на 1 копейку и находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа).

Днем ранее Нацбанк снизил курс доллара к гривне до уровня 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн). Официальный курс евро составляет 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).