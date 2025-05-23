Экономика Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2025-05-23 08:26

Курс гривны снова немного укрепился относительно доллара и восстановил рост по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал тоже на 5 копеек до 47,25 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, а евро - по 46,50 гривен.

На межбанке американская валюта подешевела утром на 1 копейку и сейчас находится на уровне 41,44-41,49 грн/доллар (покупка-продажа).