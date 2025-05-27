Экономика Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют в Украине

2025-05-27 08:24

Курс гривны немного снизился относительно доллара и евро в обменниках в начале новой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, а евро - по 46,70 гривен.

На межбанке американская валюта поднялась на 2 копейки и сейчас находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа).

В пятницу Нацбанк повысил курс доллара к гривне второй день подряд до уровня 41,5094 гривен (+0,0095 грн). Официальный курс евро составляет 46,9949 гривен (+0,0668 грн).