Экономика Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют в Украине

2025-05-27 08:24

Курс гривны немного снизился относительно доллара и евро в обменниках в начале новой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, а евро - по 46,70 гривен.

На межбанке американская валюта поднялась на 2 копейки и сейчас находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа).

В пятницу Нацбанк повысил курс доллара к гривне второй день подряд до уровня 41,5094 гривен (+0,0095 грн). Официальный курс евро составляет 46,9949 гривен (+0,0668 грн).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Вертолет российского диктатора попал в эпицентр атаки беспилотников

2025-05-26 09:36

В Киеве задержали военного, который планировал "с мигалками" вывозить уклонистов за границу

2025-05-24 11:33

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2025-05-23 08:26

Наставник Тоттенхэма эмоционально прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Европы

2025-05-22 13:35

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют в Украине

2025-05-27 08:24

Цены на нефть обвалились после данных из США об огромных запасах добытой сырой нефти

2025-05-24 09:32

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2025-05-23 08:26

Курс валют в Украине: доллар продолжает снижаться, а евро опять подорожало

2025-05-22 10:27
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют в Украине 2025-05-27 08:24
Цены на нефть обвалились после данных из США об огромных запасах добытой сырой нефти 2025-05-24 09:32
Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня 2025-05-23 08:26
Курс валют в Украине: доллар продолжает снижаться, а евро опять подорожало 2025-05-22 10:27