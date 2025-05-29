Экономика Вперше за довгий час курс гривні стабілізувався відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-05-29 16:46

Курс гривні стабілізувався відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Наразі середній курс продажу долара тримається на рівні 41,80 гривень, а курс євро - 47,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, а євро - по 46,80 гривень.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 4 копійки і перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж).

У свою чергу Нацбанк підвищив курс долара до гривні на середу четвертий день поспіль - 41,6758 гривень за 1 долар (+0,1051 грн). Офіційний курс євро становить 47,3104 гривень (+0,0154 грн).

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