Економіка Долар і євро в Україні знову почали зростати - актуальний курс валют

2025-06-05 14:37

Курс гривні трохи знизився відносно долала і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс теж на 5 копійок до 47,60 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, а євро - по 46,90 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 3 копійки і наразі перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар.

Вчора Нацбанк помітно знизив курс долара до гривні після двох днів зростання - 41,4829 гривень (-0,1556 грн). Офіційний курс євро становить 47,2013 гривень (-0,2250 грн).