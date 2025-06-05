Економіка Долар і євро в Україні знову почали зростати - актуальний курс валют

2025-06-05 14:37

Курс гривні трохи знизився відносно долала і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс теж на 5 копійок до 47,60 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, а євро - по 46,90 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 3 копійки і наразі перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар.

Вчора Нацбанк помітно знизив курс долара до гривні після двох днів зростання - 41,4829 гривень (-0,1556 грн). Офіційний курс євро становить 47,2013 гривень (-0,2250 грн).

subscriber subscriber

Еще по теме

Долар та євро в Україні знов швидко дорожчають - точний курс валют

2025-06-03 14:45

Вперше за довгий час курс гривні стабілізувався відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-05-29 16:46

Шахтер получил шанс избежать квалификации Лиги Европы и попасть сразу в основной раунд

2025-05-27 09:25

Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют в Украине

2025-05-27 08:24

Еще новости в разделе "Економіка"

Долар і євро в Україні знову почали зростати - актуальний курс валют

2025-06-05 14:37

Долар та євро в Україні знов швидко дорожчають - точний курс валют

2025-06-03 14:45

Світові ціни на нафту змінилися після рішення ОПЕК зберегти темпи нарощування видобутку

2025-06-03 13:35

Tesla переживает глобальный спад - зафиксировано рекордное падение продаж в Китае

2025-05-30 12:29
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Долар і євро в Україні знову почали зростати - актуальний курс валют 2025-06-05 14:37
Долар та євро в Україні знов швидко дорожчають - точний курс валют 2025-06-03 14:45
Світові ціни на нафту змінилися після рішення ОПЕК зберегти темпи нарощування видобутку 2025-06-03 13:35
Tesla переживает глобальный спад - зафиксировано рекордное падение продаж в Китае 2025-05-30 12:29