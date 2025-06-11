Економіка Курс долара в Україні знов швидко зростає, але євро трохи подешевшало

2025-06-11 09:35

Курс гривні знизився відносно долара в обмінних пунктах. Про це свідчать результати моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 10 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 47,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 46,95 гривень.

На міжбанку американська валюта поки стабільна і перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар.

Напередодні Нацбанк підвищив курс долара до гривні на вівторок після зниження протягом трьох днів поспіль - 41,4919 гривень (+0,0901 грн). Офіційний курс євро становить 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).