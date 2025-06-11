Економіка Курс долара в Україні знов швидко зростає, але євро трохи подешевшало

2025-06-11 09:35

Курс гривні знизився відносно долара в обмінних пунктах. Про це свідчать результати моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 10 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 47,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 46,95 гривень.

На міжбанку американська валюта поки стабільна і перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар.

Напередодні Нацбанк підвищив курс долара до гривні на вівторок після зниження протягом трьох днів поспіль - 41,4919 гривень (+0,0901 грн). Офіційний курс євро становить 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).

subscriber subscriber

Еще по теме

Гривня зміцнила позиції відносно долара і євро в обмінних пунктах - курс валют

2025-06-10 08:24

Долар і євро в Україні знову почали зростати - актуальний курс валют

2025-06-05 14:37

Долар та євро в Україні знов швидко дорожчають - точний курс валют

2025-06-03 14:45

Вперше за довгий час курс гривні стабілізувався відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-05-29 16:46

Еще новости в разделе "Економіка"

Курс долара в Україні знов швидко зростає, але євро трохи подешевшало

2025-06-11 09:35

Гривня зміцнила позиції відносно долара і євро в обмінних пунктах - курс валют

2025-06-10 08:24

Втрати сільського господарства України внаслідок війни вже перевищили 11 млрд доларів

2025-06-07 09:32

Євросоюз оголосив про запуск нових проєктів з видобутку й обробки українського графіту

2025-06-06 09:29
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Курс долара в Україні знов швидко зростає, але євро трохи подешевшало 2025-06-11 09:35
Гривня зміцнила позиції відносно долара і євро в обмінних пунктах - курс валют 2025-06-10 08:24
Втрати сільського господарства України внаслідок війни вже перевищили 11 млрд доларів 2025-06-07 09:32
Євросоюз оголосив про запуск нових проєктів з видобутку й обробки українського графіту 2025-06-06 09:29