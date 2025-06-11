Мир Вперше в історії Ізраїль з моря завдав ударів по хуситських об'єктах в Ємені

2025-06-11 11:28

Військові кораблі Ізраїлю атакували об'єкти в єменському порту Ходейда, який використовується хуситами у військових цілях. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю .

"Ракетні кораблі ізраїльських ВМС завдали ударів по цілям, що належать терористичному режиму хуситів, в порту Ходейди в Ємені", - йдеться в повідомленні.

Вказано, удари були необхідні, щоб припинити використання порту у військових цілях.

В ЦАХАЛ додали, що перед завданням ударів попередили про них населення Ходейди, щоб зменшити ризик жертв серед мирних жителів.

Також наголошується, що удари стали відповіддю на запуски хуситами ракет і дронів у бік Ізраїлю.

Jerusalem Post повідомляє, що це перший випадок використання кораблів ізраїльських ВМС проти хуситів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ізраїль оприлюднить докази використання іранських дронів на території України

2022-10-27 14:29

Еще новости в разделе "Мир"

YouTube дозволив залишати відео, які порушують правила, але становлять великий інтерес

2025-06-11 13:34

Вперше в історії Ізраїль з моря завдав ударів по хуситських об'єктах в Ємені

2025-06-11 11:28

Новий Папа Лев XIV має намір встановити спільну для усіх християн дату Великодня

2025-06-09 16:44

В Бельгії 16-річний син українського військового зізнався у вбивстві своєї матері та сестри

2025-06-09 09:36
Все статьи раздела "Мир"

Мир

YouTube дозволив залишати відео, які порушують правила, але становлять великий інтерес 2025-06-11 13:34
Вперше в історії Ізраїль з моря завдав ударів по хуситських об'єктах в Ємені 2025-06-11 11:28
Новий Папа Лев XIV має намір встановити спільну для усіх християн дату Великодня 2025-06-09 16:44
В Бельгії 16-річний син українського військового зізнався у вбивстві своєї матері та сестри 2025-06-09 09:36