Економіка Долар та євро в Україні знов швидко зростають на готівковому ринку - курс валют

2025-06-13 10:27

Курс гривні знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро підскочив на 25 копійок до 48,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, а євро - по 47,15 гривень.

На міжбанку курс американська валюта перебуває на рівні 41,54-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Нагадаємо, минулого тижня НБУ знизив продаж доларів на міжбанку до $638,8 млн проти $653,2 млн тижнем раніше. Загалом від початку поточного регулятор продав із резервів уже $14,89 млрд, а купив – лише $35,63 млн.