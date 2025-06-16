Сегодня каждый третий новый автомобиль в мире произведен в Китае

С начала 2025 года в мире продали более 21 млн новых автомобилей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует УкрАвтопром.
Лидером мирового рынка остается Китай, на который приходится 28,5% всех новых продаж.
В частности, только за три первых месяца года в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В первую пятерку также вошли:
Рост зафиксирован также в Бразилии (+8,2%), Канаде (+6,3%) и Японии (13,8%) - лидерах по темпам прироста.