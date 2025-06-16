Економіка Сегодня каждый третий новый автомобиль в мире произведен в Китае

2025-06-16 14:39

С начала 2025 года в мире продали более 21 млн новых автомобилей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует УкрАвтопром.

Лидером мирового рынка остается Китай, на который приходится 28,5% всех новых продаж.

В частности, только за три первых месяца года в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первую пятерку также вошли:

США – 3,9 млн авто (-2,7%),

Япония – 1,24 млн (+13,8%),

Индия – 1,18 млн (+2,2%),

Великобритания – 668,5 тыс. (зафиксировано спад спроса -1,5%).

Рост зафиксирован также в Бразилии (+8,2%), Канаде (+6,3%) и Японии (13,8%) - лидерах по темпам прироста.