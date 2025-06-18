Мир В Ізраїлі назвали кількість жертв та поранених з моменту початку ударів Ірану

2025-06-18 10:29

В Ізраїлі щонайменше 24 людей загинуло і понад 500 поранено з моменту початку ударів Ірану. Про це повідомив радник канцелярії ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман у Телеграм.

Він уточнив, що 10 поранених - у важкому стані, а ще 36 - у стані середньої тяжкості.

"Від початку масованої іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет", - написав Гендельман і додав, що ці дані не включають сотні безпілотників, випущених у бік Ізраїлю.

Наразі в Ізраїлі виявлено 30 точок падіння ракет.

У свою чергу The Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю повідомляє, що лише 5-10% балістичних ракет Ірану пробиваються через систему ППО. За даними ЦАХАЛ, ефективність перехоплення становить 80-90%.

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