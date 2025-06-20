Економіка Долар в Україні знов почав швидко зростати, а євро подешевшало на 5 коп - курс валют

2025-06-20 08:26

Курс гривні знизився відносно долара, але зріс щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, а євро - по 47,50 гривень.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 3 копійки і зараз перебуває на рівні 41,71-41,74 грн/долар купівля-продаж.

Напередодні Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн). Офіційний курс євро становить 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).

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