Економіка Курс євро оновив історичний максимум відносно гривні, долар також потроху зростає

2025-07-01 09:25

Курс гривні трохи знизився відносно долара і вчергове оновив історичний мінімум відносно євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 41,90 гривень, а курс євро підскочив на 25 копійок до 49,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, а євро - по 48,30 гривень.

На міжбанку американська валюта поки стабільна і перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар купівля-продаж.

Ранішею Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,6409 гривень за 1 долар (+0,0557 грн). Офіційний курс євро становить рекордні 48,7823 гривень за 1 євро (+0,1443 грн).