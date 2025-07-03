Економіка Після рекордного падіння гривня зміцнилась відносно долара і євро - курс валют на сьогодні

2025-07-03 16:46

Курс гривні відновив зростання відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,70 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро - по 48,60 гривень.

Зранку на міжбанку американська валюта подешевшала на 8 копійок і перебуває на рівні 41,72-41,76 грн/долар купівля-продаж.

Вчора Нацбанк знизив курс долара до гривні до рівня 41,8116 гривень за 1 долар (-0,0075 грн). Офіційний курс євро становить 49,1328 гривень за 1 євро (-0,2765 грн).

Нагадаємо, на початку тижня курс долара знизився до євро та інших валют на тлі зростаючих очікувань швидкого зниження ставки Федеральною резервною системою США.

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