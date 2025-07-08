Економіка Курс гривні стабілізувався відносно долара і помітно зміцнився щодо євро

2025-07-08 08:24

Курс гривні стабілізувався відносно долара і зміцнився щодо євро на почаатку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,95 гривень, а курс євро знизився на 10 копійок до 49,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро - по 48,60 гривень.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 1 копіку і зараз перебуває на рівні 41,72-41,76 грн/долар купівля-продаж.

В п'ятницю Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,7341 гривень за 1 долар (+0,0102 грн). Офіційний курс євро становить 49,121 гривень за 1 євро (-0,0548 грн).