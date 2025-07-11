Економіка Курс гривні знов помітно зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-07-11 14:39

Курс гривні знов зміцнюється відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився ще на 5 копійок до 41,95 гривень, а курс євро впав на 10 копійок до 49,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро – по 48,50 гривень.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 1 копійку і перебуває на рівні 41,79-41,81 грн/долар купівля-продаж.

За даними НБУ, за підсумками червня середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,2% – до 41,61 гривень. З початку року долар подорожчав на 1,9%.

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