Економіка Долар в Україні продовжує зростати - курс валют знов обновив історичний максимум

2025-07-16 14:46

Курс гривні трохи знизився відносно долара в обмінних пунктах, але залишився стабільним щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок до 42,00 гривень, а курс євро залишився на рівні 49,25 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,50 гривень, а євро – по 48,25 гривень.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 5 копійок і наразі перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар купівля-продаж.

За минулий тиждень НБУ продав понад 678 млн доларів на міжбанку, що трохи більше показника позаминулої неділі (661 млн доларів).

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